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В Барнауле военнослужащего оштрафовали за получение 22 взяток

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Деньги. Взятка Фото: pixabay.com

Суд приговорил военного к выплате крупного штрафа и запретил занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления

Барнаульский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему за получение 22 взяток, сообщила пресс-служба судебного органа.

В период с 26 августа 2022 года по 21 февраля 2023 года военный, являясь должностным лицом, получал взятки от подчиненных за поблажки на службе.

Так, от шестерых военнослужащих он 19 раз взял деньги за освобождение каждого из них от исполнения служебных обязанностей без законных оснований, от двух военных трижды (в каждом случае не более 10 тысяч рублей) обвиняемый получил деньги за возвращение запрещенных на территории части ранее изъятых мобильных телефонов без привлечения к дисциплинарной ответственности.

Мужчину признали виновным в совершении 20 преступлений по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество), а также двух преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Суд приговорил виновника к штрафу в размере 1,7 млн рублей с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 4 года.

Ранее в Барнауле инструктора автошколы поймали на мошенничестве.

Источник

город горняк
горняк локтевский

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