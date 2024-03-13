В Барнауле волейболисты «Университета» дали бой студентам столичного МГТУ

Сумеет ли дружина Ивана Воронкова завоевать серебряные медали Чемпионата России?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо, как минимум, дождаться его окончания. «Битва титанов» – первая команда запада против флагмана с востока: оба коллектива по ходу чемпионата демонстрировали завидное мастерство и ни разу никому не уступили первую строчку в турнирной таблице. Эти матчи обещали стать украшением сезона. К схватке хозяева площадки готовились тщательно: говорят, на лидера никого настраивать не надо – все и без того понимают, как нужно сыграть. На то, чтобы выяснить отношения в стартовом поединке им понадобилось всего три партии. Шли нога в ногу: никто не вырывался вперёд и не отставал. Всё решалось в концовках: 25:20, 25:23 и 26:24. Барнаул не уступил. После поражения столичных студентов в стартовом матче от студентов барнаульских, МГТУ по-прежнему на первом месте с отрывом в девять очков. Вряд ли кому-то из финальной восьмёрки в перспективе удастся этот расклад изменить. Впереди ещё восемь игр и у подопечных Ивана Воронкова есть реальная перспектива завоевать серебряные медали.

Сергей Пинчук

Взято отсюда.

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