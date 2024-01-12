Сыр Фото: pixabay.com

Мужчину признали виновным по статье “Кража, то есть тайное хищение чужого имущества”. За кражу сыра ему назначили наказание в виде обязательных работ

В Барнауле мужчину осудили за кражу 12 видов сыра с витрины магазина. Свою вину он признал, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Алтайского края.

Барнаульца признали виновным в совершении кражи. Ему назначили наказание в виде обязательных работ.

Для чего мужчине понадобилось столько видов сыра, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Барнауле женщина решила приодеться и украла из магазина две куртки и брюки общей стоимостью более 20 тысяч рублей.

Взято отсюда