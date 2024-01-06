В Барнауле восстановили движение трамваев по кольцу Малахова

Фото: Олег Укладов

Из-за ремонтных работ вагоны трамваев временно не могли ездить по кольцу. Теперь сообщение восстановлено в обычном режиме

6 января в Барнауле вновь запустили движение трамваев по кольцу Малахова, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Специалисты МУП “Горэлектротранс” устранили поломку пантографа у трамвая №7, которая и стала причиной ограничения проезда.

В настоящее время трамваи №5, №7, №9 и №10 курсируют по своим привычным остановкам. Маршруты остальных трамваев и вовсе не менялись.

Взято отсюда.

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