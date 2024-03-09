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Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле восстановили движение транспорта на улице Антона Петрова

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В Барнауле восстановили движение транспорта на улице Антона Петрова

9 марта специалисты барнаульского Росводоканала завершили работы на канализационном коллекторе на улице Антона Петрова, 219.

По актуальной информации, сняты все ограничения в движении автотранспорта по нечетной стороне улицы А. Петрова от Малаховского кольца, введенные на период производства работа.

Фото: Росводоканал Барнаул Напомним, днем 8 марта специалисты занялись перекладкой трубопровода.

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Взято отсюда.

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