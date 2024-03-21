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В Барнауле возле дома, где обрушился фасад, ввели режим повышенной готовности

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В Барнауле возле дома, где обрушился фасад, ввели режим повышенной готовности

Место обрушения фасада на пр. Строителей, 4 Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Многоквартирный жилой дом был построен в 1955 году. В нем 46 жилых помещений. На место обрушения выехали профильные специалисты

В Барнауле после обрушения части фасада и кирпичной кладки дома на проспекте Строителей, 4 ввели режим повышенной готовности. Он действует только по указанному адресу. Об этом сообщили в пресс-центре администрации города.

Решение приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, части гипсовых элементов дома на днях рухнули на тротуар. Экспертиза показала, что такая же участь грозит и балконам, но отселения жильцов не требуется.

На место происшествия выехали профильные специалисты администраций Железнодорожного района и Барнаула, представители подрядной организации, осуществляющей мониторинг технического состояния домов.

Опасную территорию огородили. Остановку “Аптека” временно перенесли на 50 м вверх по проспекту Строителей. Войти в детскую стоматологическую поликлинику можно со двора.



Взято отсюда

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