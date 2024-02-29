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В Барнауле возле дороги вновь заметили танцора диско

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В Барнауле возле дороги вновь заметили танцора диско

Танцующий пешеход Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, как мужчина танцует прямо у дороги рядом с проезжающими автомобилями. Некоторые водители засняли горячие танцы

Барнаульские автомобилисты засняли “танцора диско”, который поднимал настроение водителям на перекрестке, сообщает “Инцидент Барнаул”.

Кадры сделали в районе пересечения улиц Солнечная Поляна и Энтузиастов.

“Водители будьте бдительнее, а то всякое бывает”, – отметили очевидцы.

Ранее, весной прошлого года, сотрудники полиции задержали мужчину, который зажигательно танцевал на глазах прохожих. Танцор показывает свои выступления в разных районах города уже на протяжении нескольких недель. Так, мужчину замечали в разных торговых центрах и районах города. Например, в ТРЦ Galaxy, “Европа”, “Арена”, на остановках общественного транспорта, автомобильных трассах и так далее.

Многие комментаторы предположили, что мужчина находится под действием запрещенных веществ.

Взято отсюда

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