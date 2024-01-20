Уборка территории Фото: Пресс-центр городской администрации

Рейд по городу провели специалисты комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула вместе с районными комитетами

В Барнауле контролируют очистку территорий более торговых точек и промышленных предприятий от снега и наледи, сообщает пресс-центр городской администрации.

Во время объездов сотрудники рейда нашли недочеты по несвоевременной и некачественной уборке территорий. “Нарушителям” рекомендовали срочно очистить территории от снега и обработать участки противогололедными средствами.

Устранение данных замечаний находится на постоянном контроле в комитете города.

Также руководителям предприятий напомнили график работ по очистке снега и вывозу снежных валов и куч.

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