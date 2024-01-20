реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле возле магазинов и предприятий вовремя не убирают снег и наледь

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Барнауле возле магазинов и предприятий вовремя не убирают снег и наледь

Уборка территории Фото: Пресс-центр городской администрации

Рейд по городу провели специалисты комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула вместе с районными комитетами

В Барнауле контролируют очистку территорий более торговых точек и промышленных предприятий от снега и наледи, сообщает пресс-центр городской администрации.

Во время объездов сотрудники рейда нашли недочеты по несвоевременной и некачественной уборке территорий. “Нарушителям” рекомендовали срочно очистить территории от снега и обработать участки противогололедными средствами.

Устранение данных замечаний находится на постоянном контроле в комитете города.

Также руководителям предприятий напомнили график работ по очистке снега и вывозу снежных валов и куч.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

В Кирове проводница поезда выкинула в снег чужого кота

20.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 3 млн продают Toyota Camry в цвете черный бриллиант

20.01.2024

 Интересное

Отец Валерия Меладзе умер на 91-м году жизни: артист переносит концерты

20.01.2024

 Интересное

В Бийске лишенный прав водитель устроил пьяную езду на дороге

20.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле возле площади Октября продают двушку в стиле барокко

20.01.2024

 Интересное

Барнаулец лишился более 100 тысяч рублей, пытаясь купить авто по заманчивой цене

20.01.2024

Thumbnail
Интересное

Дышать нечем: в Барнауле 20 января образовался густой смог

20.01.2024

 Интересное

В Барнауле устранили коммунальную аварию на улице Аванесова

20.01.2024

 Интересное

В Барнауле семья отравилась шаурмой в популярной сети ресторанов

20.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске