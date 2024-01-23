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В Барнауле возле МФЦ Nissan сбил пешехода на зебре

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В Барнауле возле МФЦ Nissan сбил пешехода на зебре

Скорая помощь Фото: t.me/ssmpbiysk

В Госавтоинспекции отметили, что с 1 по 22 января 2024 года в Алтайском крае зарегистрировано 44 ДТП со сбитыми пешеходами

В Барнауле 22 января в районе дома на проспекте Ленина, 179 сбили пешехода, сообщает Госавтоинспекция по городу.

Предварительно известно, что водитель Nissan Qashqai сбил человека, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Барнауле КамАЗ проехал на красный свет и сбил 8-летнего мальчика. В результате ДТП пешеход получил травмы – его госпитализировали.

Взято отсюда

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