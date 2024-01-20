Как утверждают собственники, в квартире останется качественная дорогостоящая мебель. Ремонт выполнен по дизайн-проекту

В Барнауле продают двухкомнатную квартиру площадью 47 “квадратов” с интерьером в стиле барокко. Объявление размещено на сайте “Авито”. Цена объекта составляет 7,6 млн рублей.

“Главное удобство квартиры – это же её стиль и современность. Превосходный классический дизайн, за который не может не уцепиться глаз”, – говорится в описании.

По словам собственника, мебель изготовлена в стиле барокко. Вся она остается в квартире.

Как уверяет собственник, ремонт в квартире делали по дизайн-проекту.

Ранее стало известно, что в Барнауле за 12 млн рублей продают стильную “двушку” с видом на закаты. Продавец отмечает, что на кухне, в ванной и лоджии под керамогранитом установлен теплый пол.

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