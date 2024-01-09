В Барнауле временно отключили несколько светофоров

9 января в Барнауле отключили ряд светофоров в разных частях города. В мэрии пояснили, что линии связи и оборудование были повреждены из-за непогоды.

Речь идет о следующих перекрестках:

проспект Красноармейский – улица Анатолия;

улица Солнечная Поляна – улица Георгия Исакова.

В режиме желтого мигания находятся еще три объекта:

на пересечении улиц Попова и Трактовой;

рядом с домом № 75 по улице Челюскинцев;

рядом со зданием № 133б на улице Советской Армии.

В настоящее время специалисты приступили к ремонту оборудования.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках дорог, а также соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.

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