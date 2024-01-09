В Барнауле временно отключили несколько светофоров

9 января в Барнауле отключили ряд светофоров в разных частях города. В мэрии пояснили, что линии связи и оборудование были повреждены из-за непогоды.
Речь идет о следующих перекрестках:
В режиме желтого мигания находятся еще три объекта:
В настоящее время специалисты приступили к ремонту оборудования.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках дорог, а также соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.
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