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В Барнауле временно отключили несколько светофоров

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В Барнауле временно отключили несколько светофоров

9 января в Барнауле отключили ряд светофоров в разных частях города. В мэрии пояснили, что линии связи и оборудование были повреждены из-за непогоды.

Речь идет о следующих перекрестках:

  • проспект Красноармейский – улица Анатолия;
  • улица Солнечная Поляна – улица Георгия Исакова.

    • В режиме желтого мигания находятся еще три объекта:

  • на пересечении улиц Попова и Трактовой;
  • рядом с домом № 75 по улице Челюскинцев;
  • рядом со зданием № 133б на улице Советской Армии.

    • В настоящее время специалисты приступили к ремонту оборудования.

    Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках дорог, а также соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.

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    Взято отсюда.

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