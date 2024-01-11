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В Барнауле всего за 1 млн рублей продают белоснежный Porsche Cayenne

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Собственник уточняет, что в автомобиле проведен рестайл с 2003 года на 2007 год. Всего в двигатель он вложил 300 тысяч рублей

В Барнауле белый Porsche Cayenne Turbo с пробегом в 147 тысяч км продают за 1 млн рублей. Объявление об этом опубликовали на сайте drom.

Автомобиль 2003 года выпуска. Бензиновый двигатель объемом в 4,5 литра, по словам владельца, гильзован: проведена расточка блока, шлифовка коленвала, а также установка новых чугунных гильз с нижним упором, поршней, колец и впускных и выпускных клапанов.

Мощность машины составляет 450 лошадиных сил. Иномарка оснащена приводом 4WD, коробкой-автоматом, новыми колодками и магнитолой. Салон авто перетянут. Установлены топливные форсунки техарт Magnum, обвес Techart Magnum, тормоза Gemballa и топливные насосы Walbro.

Ранее стало известно, что в Барнауле за 5,4 млн рублей продают Porsche Cayenne с максимальной комплектацией салона. По словам владельца, иномарка оснащена всеми подогревами, а салон выполнен из дорогой кожи и дерева.

Взято отсюда

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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