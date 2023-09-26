В Барнауле вспучило отремонтированную за 37 млн рублей дорогу

Дорога, на которую жалуются барнаульцы Фото: кадр видео vk.com/nf_barnaul

Кроме дороги, общественники просят городские власти обратить внимание на разруху вокруг — заваленные мусором ямы от несанкционированных погребов

Жители Барнаула заметили, что на отремонтированной не так давно дороге начал вспучиваться асфальт. Об этом сообщил региональный Народный фронт на странице “Вконтакте”.

Речь идет об улице Кавалерийской, ремонта которой местные жители ждали 20 лет.

“Ещё и года не прошло, как на отремонтированной по нацпроекту БКД за 37 млн рублей дороге воцарилась печаль. Возле остановки асфальт пучит и трескается”, – говорится в сообщении.

Местная жительница обращалась по поводу состояния дороги в администрацию Ленинского района, но результата это не принесло.

Кроме этого, “фронтовики” обратили внимание на превратившиеся в помойку погреба и старые гаражи, которые следовало бы демонтировать.

“Мы уже обратились к барнаульским властям. Надеемся, “глухота” к гражданам пройдет. А еще лучше к укреплению основания дорожного полотна подходить ответственно. Иначе так и будем десятки миллионов в землю закапывать”, – подытожили общественники.

Отметим, что работы на улице Кавалерийской выполняла организация “Патай”. Этот же подрядчик закатал в асфальт подъезд жилого дома на ул. Шукшина, 24.

Ранее жители Борзовой Заимки после смертельного ДТП пожаловались на опасную дорогу и написали коллективное обращение на имя начальника Госавтоинспекции.