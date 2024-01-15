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В Барнауле ввели режим повышенной готовности в доме на улице Партизанской

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В Барнауле ввели режим повышенной готовности в доме на улице Партизанской

Партизанская, 70б Фото: 2Гис

Дом 1957 года постройки, двухэтажный, двухподъездный. В доме расположено 12 квартир, все они в частной собственности, зарегистрирован 21 человек

В Барнауле ввели режим повышенной готовности в доме на улице Партизанской, 70б, сообщает пресс-центр городской администрации.

15 января в диспетчерскую службу администрации Центрального района поступила информация о резком ухудшении состояния конструкций многоквартирного дома. Дом аварийным не признан.

На место выехали представители администрации Центрального района, городского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, подрядной организации, осуществляющей мониторинг технического состояния домов.

Экспертная организация “Спецсервис” провела оценку состояния строительных конструкций дома, зафиксировала вертикальные трещины, выкрашивание наружного штукатурного слоя стен здания, трещины по кирпичной кладке внутренней стены, расположенной на фундаменте дома и другие.

По оценке специализированной организации, доступ в здание необходимо ограничить, так как создается угроза жизни и здоровью жильцов.

В администрации района состоялось заседание районной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. В ходе совещания приняли решение ввести режим повышенной готовности в доме.

В настоящее время сформирована и работает оперативная группа, ведется информирование жителей, разворачивается пункт временного размещения на базе школы №1.

Глава города поручил незамедлительно провести оповещение жильцов дома с участием полиции, подготовить все необходимое для расселения жильцов.

Взято отсюда

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