В Барнауле выбрали лучшего водителя трамвая

31 декабря стало известно имя лучшего кондуктора барнаульских трамваев. В результате голосования пассажиров общественного транспорта победителем конкурса 2023 года стала Вера Кириллова.

Восемь лет назад она поднялась через переднюю дверь в салон краснобокой «Татры» не как пассажир, а хозяйкой вагона. Водитель Екатерина Баяндина так и сказала ей в первую минуту встречи: «Я отвечаю за техническое состояние транспорта, а ты за настроение едущих барнаульцев и гостей города». Этому нехитрому правилу две подруги, а они с тех пор расставались лишь на время отпусков, руководствуются каждую смену. А маршрут у них самый длинный в городе – номер семь. Начинается он в депо номер три, идет по улицам Малахова, Власихинской, Попова, Антона Петрова, Северо-Западной, проспектам Ленинскому, Строителей,Красноармейскому, Змеиногорскому тракту, а заканчивается на горе, на Кордоне.

Фото: Олег Богданов

Корреспонденту «Алтайской правды» довелось сегодня проехать семь остановок в их салоне по седьмому маршруту. Более жизнерадостного и приветливого кондуктора он еще не встречал. И что интересно, в трамвае не оказалось ни одного хмурого пассажира – как будто специально им на Новый год выпали целых три счастливые семерки! Бывает же такое! Многих Кириллова знает что называется в лицо, здоровается, желает всего наилучшего в следующем году, а кого видит второй раз, скажет: «А вы вчера ехали». Чудно. «Сегодня вечером, – говорит, – меня будут показывать по телевизору». Я подарил ей две мандаринки и вышел на своей остановке.

Работать ей сегодня до одиннадцати вечера. Вам повезет, если вы окажитесь в столь суматошное время на нужной остановке, ведь следующая будет – Новый год!

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Взято отсюда.

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