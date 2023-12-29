В Барнауле выбрали самые нарядные вузы и колледжи

В преддверии Нового года в Барнауле прошел конкурс «Хрустальная сказка – 2024» на самые нарядные высшие и профессиональные учебные заведения.

28 декабря жюри оценили, как украсили свои фасады вузы и колледжи краевой столицы.

Фото: мэрия Барнаула

Фото: мэрия Барнаула

По итогам конкурса среди высших образовательных организаций жюри определили следующих победителей:

I место – Алтайский государственный университет;

I место – Алтайский государственный аграрный университет;

II место – Алтайский государственный медицинский университет;

II место – Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова;

III место – Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Среди профессиональных образовательных организаций места распределились следующим образом:

I место – Алтайский промышленно-экономический колледж.

II место – Барнаульский базовый медицинский колледж;

III место – Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий.

Отметим, что в этом году конкурс проводился в десятый раз.

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