В Барнауле выбрали самые нарядные вузы и колледжи

В преддверии Нового года в Барнауле прошел конкурс «Хрустальная сказка – 2024» на самые нарядные высшие и профессиональные учебные заведения.
28 декабря жюри оценили, как украсили свои фасады вузы и колледжи краевой столицы.
Фото: мэрия Барнаула
Фото: мэрия Барнаула
По итогам конкурса среди высших образовательных организаций жюри определили следующих победителей:
Среди профессиональных образовательных организаций места распределились следующим образом:
Отметим, что в этом году конкурс проводился в десятый раз.
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