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В Барнауле выделят более 500 млн на расселение аварийного жилья в 2024 году

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В Барнауле выделят более 500 млн на расселение аварийного жилья в 2024 году

Аварийный дом на ул. Смирнова, 83 Фото: Виталий Барабаш

Районным администрациям в ходе совещания поручили продолжать мониторить состояние многоквартирных домов, признанных аварийными

В администрации Барнаула обсудили вопрос переселения людей из аварийного жилья, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, по состоянию на 15 января 2024 года в городе остаются нерасселенными 124 многоквартирных дома, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Сейчас расселение указанных домов осуществляется в основном за счет бюджета города в рамках муниципальной программы “Барнаул – комфортный город” на 2015–2030 годы.

В 2023 году на расселение в рамках муниципальной программы потратили 709,3 млн рублей.

“Расселено 623 человека из 275 помещений общей площадью 9,0 тыс. кв. м. Объем финансирования мероприятий по переселению граждан на 2024 год составляет 526,7 млн рублей, из них средства города – 497,8 млн рублей и средства краевого бюджета (дотация) – 28,9 млн рублей”, – отметила зампредседателя – начальник планово-экономического отдела комитета ЖКХ Анастасия Селищева.

Замглавы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин поручил администрациям районов продолжать регулярно осуществлять мониторинг технического состояния многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 1 января 2017 года.

Ранее сообщалось, что в Барнауле передали под снос расселенный аварийный дом на улице Антона Петрова, 105. В 2014-м его признали аварийным, позже расселили по краевой адресной программе “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда” на 2019–2025 годы.

Взято отсюда

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