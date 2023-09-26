В Барнауле выросла цена ремонта исторического здания, где работают чиновники
Памятник архитектуры на проспекте Ленина , 41 Фото: "Толк"
Предыдущие поиски компании-подрядчика не увенчались успехом из-за того, что ни одна организация не подала заявку на участие в соответствующих торгах
В Барнауле вновь ищут подрядчика, готового взяться за ремонт исторического здания гостиницы, расположенного по адресу проспект Ленина, 41. В настоящее время там размещаются краевое управление имущественных отношений, министерство культуры и ряд других органов власти. Информация о поиске подрядчика размещена в системе ЕИС “Закупки”.