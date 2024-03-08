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Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле у Мизюлинской рощи за 12 млн рублей продают видовую трешку

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Светлая просторная квартира находится на последнем 10 видовом этаже, что позволяет рассматривать из окон окрестности города

В Барнауле большую трехкомнатную квартиру на улице Антона Петрова продают за 12 млн рублей. Об этом стало известно из объявления на avito.

На 103 “квадратах” располагаются большой холл, спальня, ванная, детская комната, утепленная лоджия-кабинет, а также кухня, столовая и гостиная в едином пространстве.

“Свободная планировка создает ощущение простора и воздуха”, – отметили в объявлении.

Квартира находится в элитном жилом комплексе “Мизюлинская роща-2”. Из окон открывается прекрасный панорамный вид на Мизюлинскую рощу. На территории есть охраняемая парковка, магазины, зона барбекю, детские площадки и парикмахерские.

В 10-15 минутной доступности располагаются спортивный клуб “Магис”, ТЦ “Лента”, “Метро”, “Арена”, а также школы и детские сады

Ранее стало известно, что в Барнауле за 17 млн рублей продают респектабельную “трешку” с планировкой по фен-шуй.

Взято отсюда

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