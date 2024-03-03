Хозяева объекта недвижимости уверяют, что данная квартира всегда будет востребована из-за своего удобного месторасположения

В Барнауле продают трехкомнатную квартиру площадью 105 “квадратов” за 14,6 млн рублей. Объявление размещено на сайте “Авито”.

“Предложение для тех, кто ценит комфорт и статус! Квартира в самом центре, “нулевой километр”! Все социально значимые объекты города в шаговой доступности: вузы, медучреждения, государственные организации, банки, театры, лучшие школы, кофейни, рестораны. Недвижимость в таком месте всегда будет ликвидна!”, – говорится в описании.

В доме есть подземный паркинг, консьерж. По словам собственника, в квартире сделана круговая шумоизоляция, а также качественная продуманная электрика и освещение. Высота потолков – три метра.

“Квартира солнечная, окна выходят на еловый сквер, здесь нет смога от частного сектора”, – отметили хозяева.

Ранее сообщалось, что в Барнауле за 1,4 млн рублей продают миниатюрную студию.

Взято отсюда