реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле у нулевого километра продают трешку с видом на еловый сквер

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Хозяева объекта недвижимости уверяют, что данная квартира всегда будет востребована из-за своего удобного месторасположения

В Барнауле продают трехкомнатную квартиру площадью 105 “квадратов” за 14,6 млн рублей. Объявление размещено на сайте “Авито”.

“Предложение для тех, кто ценит комфорт и статус! Квартира в самом центре, “нулевой километр”! Все социально значимые объекты города в шаговой доступности: вузы, медучреждения, государственные организации, банки, театры, лучшие школы, кофейни, рестораны. Недвижимость в таком месте всегда будет ликвидна!”, – говорится в описании.

В доме есть подземный паркинг, консьерж. По словам собственника, в квартире сделана круговая шумоизоляция, а также качественная продуманная электрика и освещение. Высота потолков – три метра.

“Квартира солнечная, окна выходят на еловый сквер, здесь нет смога от частного сектора”, – отметили хозяева.

Ранее сообщалось, что в Барнауле за 1,4 млн рублей продают миниатюрную студию.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Ми-ми лапки, «дамские угодники». 11 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Ми-ми лапки, «дамские угодники». 11 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Altapress.ru придумал, как провести эту неделю, чтобы не заскучать: посмотреть…

Узнать больше
Два непримечательных здания изменят до неузнаваемости в Барнауле

Два непримечательных здания изменят до неузнаваемости в Барнауле

На градостроительном совете в Барнауле показали возможное преображение двух зданий…

Узнать больше
Завершение строительства многоквартирного дома с участием дольщиков по улице Петра Сухова, 34 обсудили на выездном совещании

Завершение строительства многоквартирного дома с участием дольщиков по улице Петра Сухова, 34 обсудили на выездном совещании

Первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров провел выездное рабочее…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp