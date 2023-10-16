Субботник Фото: Пресс-центр городской администрации

В мероприятии приняли участие более 200 человек. Территорию парка очистили от бытового мусора, сорной растительности и сухостоя

В зеленой зоне, расположенной в границах улиц Антона Петрова, Ленинградской, Энтузиастов 13 октября прошел субботник, сообщает пресс-центр городской администрации.

Барнаульцы, студенты, активисты и спортсмены убирали мусор и опавшую листву. Во время мероприятия собрали и вывезли 500 мешков с бытовым мусором, а также сорной растительности и сухостоя.

“Цель субботников — не только сделать наш город чище, но и привлечь внимание к теме экологии. В теплое время года здесь всегда много отдыхающих. Призываем всех бережно относиться к городским пространствам и сохранять чистоту”, – отмечают участники акции.

Субботники продолжатся до 31 октября.

Напомним, указанную зеленую зону барнаульцы выбрали для благоустройства в следующем году по нацпроекту “Жилье и городская среда” в ходе общественного голосования.

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горняк локтевский