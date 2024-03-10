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В Барнауле удалось остановить поток воды на проспекте Красноармейском

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В Барнауле удалось остановить поток воды на проспекте Красноармейском

Авария на проспекте Красноармейском Фото: "Инцидент Барнаул"

Прорыв удалось локализовать, а благодаря закольцовке подать воду потребителям. Трубу задели строители при проведении земляных работ

Прорыв трубы на проспекте Красноармейский, 61 удалось локализовать, сообщили в “Росводоканал Барнаул”.

ЧП произошло при проведении земляных работ. Строители повредили водопровод.

“Сейчас утечка локализована, благодаря закольцовке население с водой. Работы по устранению повреждения ведут подрядчики”, – уточнили в водоканале.

Ранее горожане рассказывали, что сначала воду отключили, но быстро вернули.

Взято отсюда

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