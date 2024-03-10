Авария на проспекте Красноармейском Фото: "Инцидент Барнаул"
Прорыв удалось локализовать, а благодаря закольцовке подать воду потребителям. Трубу задели строители при проведении земляных работ
Прорыв трубы на проспекте Красноармейский, 61 удалось локализовать, сообщили в “Росводоканал Барнаул”.
ЧП произошло при проведении земляных работ. Строители повредили водопровод.
“Сейчас утечка локализована, благодаря закольцовке население с водой. Работы по устранению повреждения ведут подрядчики”, – уточнили в водоканале.
Ранее горожане рассказывали, что сначала воду отключили, но быстро вернули.
Взято отсюда