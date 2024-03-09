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В Барнауле улетевшая на тротуар иномарка сбила пешехода

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В Барнауле улетевшая на тротуар иномарка сбила пешехода

ДТП на Красноармейском Фото: "Толк"

После столкновения Audi A5 отбросило на тротуар, где в этот момент была женщина-пешеход. Ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи

В Барнауле женщина-пешеход пострадала в ДТП на проспекте Красноармейском, где 9 марта столкнулись два автомобиля. Подробности сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 16.20 28-летний мужчина на Hyundai Solaris двигался по Красноармейскому от Крупской в сторону Молодежной и при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу Audi A5, за рулем которой был 22-летний мужчина.

После этого Audi отбросило на тротуар, где находилась 42-летняя женщина. Ее забрали в больницу для оказания помощи.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

Ранее в Барнауле водитель Honda сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе.

Взято отсюда

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