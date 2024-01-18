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В Барнауле упавшему на обледенелом тротуаре ребенку выплатят 150 тысяч рублей

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В Барнауле упавшему на обледенелом тротуаре ребенку выплатят 150 тысяч рублей

Гололед в Барнауле Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Пострадавший получит сумму в качестве компенсации морального вреда. Инцидент произошел в марте 2023 года на улице Гущина

Центральный районный суд обязал организацию, отвечающую за состояние тротуаров, выплатить в пользу получившего травму ребенка компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Известно, что ребенок упал на тротуаре рядом с парковкой на улице Гущина. Суд установил, что причиной явилось ненадлежащее состояние тротуара, который был не очищен от наледи.

К организации, на которую возложена обязанность по содержанию тротуара, предъявили исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. Суд взыскал в пользу пострадавшего 150 тысяч рублей.

Предположительно, отвечающая за этот тротуар организация – “Автодорстрой”.

Ранее в Топчихинском районе суд обязал родителей агрессивного школьника выплатить компенсацию его однокласснице.

Взято отсюда

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