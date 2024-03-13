Александр Терентьев Фото: пресс-служба реготделения партии "Справедливая Россия – За правду"

Пенсионерка получит перерасчет за все те месяцы, которые она не получала пенсию. Кроме того, соцзащита уведомила, что ей будет оказана материальная помощь

Жительница Барнаула, которая переехала из Запорожья, больше года жила без пенсии. Женщина обратилась за помощью к депутату Госдумы Александру Терентьеву, так как ожидание выплат растянулось на несколько месяцев, сообщает пресс-служба реготделения партии “Справедливая Россия – За правду”.

В августе 2023 года пенсионерка получила гражданство РФ и обратилась с заявлением в отделение СФР по Ленинскому и Индустриальному району. Началось долгое ожидание, которое сотрудники Фонда, по словам заявительницы, объясняли отсутствием необходимых ответов на их запросы из прежнего места жительства пенсионерки.

Александр Терентьев обратился с депутатским запросом в краевой Соцфонд с просьбой принять все возможные меры для разрешения ситуации жительницы Барнаула, у которой долгое время нет средств на существование. Специалисты изучили дело пенсионерки из Запорожья, в том числе с учетом соответствующих изменений федерального законодательства, принятых после присоединения новых регионов к РФ. Получить данные о размере и получении пенсии в Отделении СФР по Запорожской области у специалистов Фонда не получилось, поскольку они ими не располагают.

Отделение приняло решение о назначении заявительнице страховой пенсии по старости с 1 февраля 2023 года. С учетом увеличения размера с марта 2023 года и индексации с 1 января 2024 года ее ежемесячная пенсия составила 18 614 рублей. Кроме того, сотрудниками Общественной приемной Александра Терентьева получен ответ от социальной защиты о том, что пенсионерке будет оказана материальная помощь.

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