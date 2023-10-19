Вопрос установки памятного знака, посвященного 150-летию Николая Рериха обсудили сегодня, 18 октября, на выездном совещании в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.

В обсуждении приняли участие глава города Вячеслав Франк , председатель БГД Галина Буевич , депутат АКЗС Сергей Писарев , заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов , директор муз ея Игорь Коротков , председатель Общественной палаты города Борис Черниченко , глава администрации Центрального района Максим Сабына , руководители профильных комитетов.

Игорь Коротков напомнил, что в начале года Губернатор Виктор Томенко утвердил план мероприятий, посвященных 150-летию Николая Рериха. В рамках которого в апреле 2024 года в Барнауле впервые представят масштабную художественную экспозицию «Ковчег будущего» из фондов Государственного музея искусства народов Востока. Для выставки уже отобрали более 90 картин Николая и Святослава Рерихов. Состоятся всероссийская научно-практическая конференция «Сибирь – страна великого будущего» с участием ученых из разных регионов страны, а также филармоническая программа, выставка картин учеников Рериха и пленэры алтайских художников.

«Установка памятного знака станет важным событием не только в культурной жизни региона, но и изюминкой всех юбилейных мероприятий. В рамках Центрально-азиатской экспедиции в 1926 году Николай Рерих побывал в Барнауле, он останавливался в гостинце «Империал» и гулял по городу, что отмечено в его путевых заметках. Уверен, что памятник станет культурным магнитом для гостей и жителей краевой столицы. Для его изготовления мы привезли камень из Горного Алтая, из Уймона, там, где проходила экспедиция, и где Николай Рерих написал более 500 свои картин» , – сообщил он.

Вячеслав Франк предложил установить памятный знак в сквере на улице Приречной.

«На прошлой неделе мы совместно с депутатским корпусом, общественниками мы посмотрели несколько площадок, в том числе и сквер. Памятный знак должен стать центром притяжения. Поэтому сегодня важно определить, как он будет выглядеть, для этого необходимо разработать эскизный проект, учесть место размещения, особенности окружающей среды, и обсудить с профессиональным сообществом и общественность ю», – отметил он.

Глава города поручил профильным комитетам для разработки эскизного проекта организовать круглый стол с участием архитекторов, дизайнеров и художников как уже состоявшихся в профессии, так и студенческую молодежь.

Галина Буевич отметила, что депутатский корпус поддерживает решение об увековечивании памяти Николая Рериха в Барнауле и готов оказать поддержку реализации данного проекта.

Горняк22



Взято отсюда