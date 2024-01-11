В Барнауле устраняют последствия ночного урагана

В Барнауле продолжают устранять последствия неблагоприятных погодных условий. Оперативное аппаратное совещание, посвященное этой ситуации, провел 11 января глава города Вячеслав Франк.

Как рассказал начальник управления ГО ЧС по Барнаулу Владимир Драчев, ночью произошел ряд происшествий, пострадавших нет. Скорость порывов ветра достигала 23 м/с.

Так, в результате аварийных отключений электроэнергии без света остались 13 пригородных поселков, с населением более 43 тыс. человек, 4 котельные, 7 водозаборов. В результате оперативных действий электроснабжение в поселках восстановлено.

Утром котельные и водозаборы заработали в штатном режиме. Аварии устраняли 17 бригад и 20 единиц техники. Продолжается устранение локальных отключений электроэнергии.

Из-за неблагоприятных погодных условий отключены светофоры на пересечении улиц Малахова и Германа Титова, Юрина, 188, Матросова, 5. Идут восстановительные работы, пишет пресс-служба городской мэрии.

На контроле остается устранение повреждений торговых киосков на площади Сахарова.

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Взято отсюда.

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