Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле устраняют последствия ночного урагана

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Барнауле устраняют последствия ночного урагана

В Барнауле продолжают устранять последствия неблагоприятных погодных условий. Оперативное аппаратное совещание, посвященное этой ситуации, провел 11 января глава города Вячеслав Франк.

Как рассказал начальник управления ГО ЧС по Барнаулу Владимир Драчев, ночью произошел ряд происшествий, пострадавших нет. Скорость порывов ветра достигала 23 м/с.

Так, в результате аварийных отключений электроэнергии без света остались 13 пригородных поселков, с населением более 43 тыс. человек, 4 котельные, 7 водозаборов. В результате оперативных действий электроснабжение в поселках восстановлено.

Утром котельные и водозаборы заработали в штатном режиме. Аварии устраняли 17 бригад и 20 единиц техники. Продолжается устранение локальных отключений электроэнергии.

Из-за неблагоприятных погодных условий отключены светофоры на пересечении улиц Малахова и Германа Титова, Юрина, 188, Матросова, 5. Идут восстановительные работы, пишет пресс-служба городской мэрии.

На контроле остается устранение повреждений торговых киосков на площади Сахарова.

Еще читают

Взято отсюда.

новости горного алтая на сегодня , новости горного алтая последние свежие ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

В Барнауле пропал подросток в черной вязаной шапке

11.01.2024

 Новости Барнаул

Без бумажки даже лучше. Как будут работать новые электронные медкарты в алтайских больницах

11.01.2024

 Образование

В Барнауле пропал подросток в черной вязаной шапке

11.01.2024

 Образование

Без бумажки даже лучше. Как будут работать новые электронные медкарты в алтайских больницах

11.01.2024

 Происшествия

Из-за непогоды перестали работать некоторые светофоры в Барнауле

11.01.2024

 Происшествия

Фуру сдуло ветром в кювет в Алтайском крае

11.01.2024

 Происшествия

В Алтайском крае задержали курьера, который обманул пожилую женщину

11.01.2024

 Происшествия

Легкий, но пьяный дебош на борту самолета устроил гендиректор российского аэропорта

11.01.2024

 Происшествия

Более сотни домов в Сибири остались без отопления: по дорогам растеклась горячая вода

11.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix