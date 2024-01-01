В последний день декабря дороги Барнаула замело снегом. Дорожники вывезли снег с некоторых улиц города, а также провели прометание тротуаров

В Барнауле продолжают устранять последствия метели и снегопада. В дневную смену на дорогах работают 93 единицы техники и 118 дорожных рабочих, сообщает пресс-служба администрации города.

В новогоднюю ночь для очистки дорог, тротуаров и вывоза снега МБУ “Автодорстрой” задействовал 122 единицы техники. Очистку проезжей части провели не только на городских улицах, но и в пригородных поселках.

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