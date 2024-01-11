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В Барнауле устраняют последствия удара ночного шторма

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В Барнауле устраняют последствия удара ночного шторма

Метель. Непогода Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Ночью на Алтайский край обрушилась непогода: сильный шквалистый ветер с дождем, переходящий в снег. Шторм нарушил работу объектов инфраструктуры

В Барнауле из-за ночного шторма произошло аварийное отключение света в некоторых микрорайонах, сообщает пресс-центр городской администрации.

Так, без света остались 13 пригородных поселков с населением более 43 тысяч человек, а также четыре котельные, семь водозаборов. Электроснабжение на объектах удалось оперативно восстановить.

В работах участвовали 17 бригад ресурсоснабжающих компаний, 20 единиц техники.

“Аварийные бригады продолжают устранять локальные отключения электроэнергии. Отключенных от электроснабжения социальных объектов на территории города нет”, – подчеркнул начальник управления ГО ЧС по городу Барнаулу Владимир Драчев.

Из-за погоды в городе вышли из строя несколько светофоров: на пересечении ул. Малахова и ул. Германа Титова; ул. Юрина, 188; ул. Матросова, 5. Сотрудники “Барнаулгорсвета” проводят работы по восстановлению работоспособности светофорных объектов.

Также на площади Сахарова повредились торговые киоски. Сейчас их восстанавливают.

Ранее сообщалось, что в Барнауле из-за штормовой погоды задержали самолеты в Москву.

Взято отсюда

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