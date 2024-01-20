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В Барнауле устранили коммунальную аварию на улице Аванесова

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В Барнауле устранили коммунальную аварию на улице Аванесова

Вода. Кран Фото: pixabay

Большое количество многоквартирных домов осталось без ресурса утром 20 января. Однако ближе к вечеру сотрудникам городского водоканала удалось решить проблему

В Барнауле устранили повреждение водопровода в районе дома на улице Аванесова, 60, сообщает пресс-служба Барнаульского водоканала.

Водоснабжение в пострадавших домах полностью восстановлено.

Ранее сообщалось, что из-за коммунальной аварии холодная вода отсутствует в сотнях многоквартирных домов и доме ребенка в Центральном районе краевой столицы. Для горожан организовали подвоз воды.

Взято отсюда

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