В Барнауле устранили прорыв в центре города и вернули воду в дома

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Коммунальная авария случилась в конце рабочего дня 7 марта и специалисты устраняли повреждение почти до полудня следующего дня
8 Марта в Барнауле устранили коммунальную аварию на пересечении переулка Ядринцева и улицы Шевченко, сообщает Росводоканал Барнаул.
В настоящее время специалисты водоканала занимаются засыпкой котлована, который пришлось разрыть из-за ремонта.
В домах, которые из-за прорыва остались без холодной воды, восстановили водоснабжение.
Напомним, что прорыв случился 7 марта. Из-за ЧП в центре города затопило две улицы, а часть горожан лишилась холодной воды.
Взято отсюда.
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