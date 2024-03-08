В Барнауле устранили прорыв в центре города и вернули воду в дома

Фото: unsplash.com

Коммунальная авария случилась в конце рабочего дня 7 марта и специалисты устраняли повреждение почти до полудня следующего дня

8 Марта в Барнауле устранили коммунальную аварию на пересечении переулка Ядринцева и улицы Шевченко, сообщает Росводоканал Барнаул.

В настоящее время специалисты водоканала занимаются засыпкой котлована, который пришлось разрыть из-за ремонта.

В домах, которые из-за прорыва остались без холодной воды, восстановили водоснабжение.

Напомним, что прорыв случился 7 марта. Из-за ЧП в центре города затопило две улицы, а часть горожан лишилась холодной воды.

Взято отсюда.

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