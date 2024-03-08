реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле устранили прорыв в центре города и вернули воду в дома

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Барнауле устранили прорыв в центре города и вернули воду в дома

Фото: unsplash.com

Коммунальная авария случилась в конце рабочего дня 7 марта и специалисты устраняли повреждение почти до полудня следующего дня

8 Марта в Барнауле устранили коммунальную аварию на пересечении переулка Ядринцева и улицы Шевченко, сообщает Росводоканал Барнаул.

В настоящее время специалисты водоканала занимаются засыпкой котлована, который пришлось разрыть из-за ремонта.

В домах, которые из-за прорыва остались без холодной воды, восстановили водоснабжение.

Напомним, что прорыв случился 7 марта. Из-за ЧП в центре города затопило две улицы, а часть горожан лишилась холодной воды.

Взято отсюда.

новости алтая , новости горного алтая в контакте ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Стало известно, сколько в Алтайском крае женщин, и чем они занимаются

Стало известно, сколько в Алтайском крае женщин, и чем…

В Алтайском крае проживает почти 1 млн 158 тыс. женщин…

“Цветы для автоледи”: сотрудники ГИБДД подарили женщинам тюльпаны, билеты в цирк

“Цветы для автоледи”: сотрудники ГИБДД подарили женщинам тюльпаны, билеты…

Сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края поздравили женщин с Международным женским днем…

В алтайском селе живодеры жестоко расправились с кошкой и котятами

В алтайском селе живодеры жестоко расправились с кошкой и…

Кошка Фото: unsplash.com Подросток и его взрослый товарищ сняли на…

В Барнауле две девочки-подростка избили женщину в трамвае

В Барнауле две девочки-подростка избили женщину в трамвае

Трамвай Фото: Pixabay Родственница пострадавшей опубликовала видео, на котором у…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp