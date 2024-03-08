Полицейские поздравили женщин с Международным женским днем, а также пожелали им весеннего настроения, любви и безопасных дорог

В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции в честь 8 Марта устроили акцию “Цветы для автоледи”, сообщает пресс-служба алтайского МВД.

Акцию провели на городских дорогах и вблизи постов, где служат инспекторы дорожно-патрульной службы.

Полицейские останавливали машины, в которых сидели женщины, поздравляли их с праздником, дарили яркие тюльпаны, а также вручали автомобильные аксессуары, билеты в цирк, открытки и подарочные сертификаты.

Ранее с Международным женским днем жительниц города поздравил глава Барнаула.

Взято отсюда