реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле устроили акцию Цветы для автоледи и подарили женщинам подарки

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Полицейские поздравили женщин с Международным женским днем, а также пожелали им весеннего настроения, любви и безопасных дорог

В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции в честь 8 Марта устроили акцию “Цветы для автоледи”, сообщает пресс-служба алтайского МВД.

Акцию провели на городских дорогах и вблизи постов, где служат инспекторы дорожно-патрульной службы.

Полицейские останавливали машины, в которых сидели женщины, поздравляли их с праздником, дарили яркие тюльпаны, а также вручали автомобильные аксессуары, билеты в цирк, открытки и подарочные сертификаты.

Ранее с Международным женским днем жительниц города поздравил глава Барнаула.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Бийске полицейские провели акцию «Цветы для автоледи»

Полицейские и активисты вручили автолюбительницам цветы и небольшие подарки Сотрудники…

В Алтайском крае мигранты, которые не встали на воинский…

Силовики проверяют места, где могут быть бывшие иностранцы и те,…

“Выпустили джинна”: Путин считает, не только США можно защищать…

Действуя без санкций Совета Безопасности ООН в Ираке, Сирии, бывшей…

На Алтае в объектив фотографа попала редкая кошка

Обнаружить следы хищника во время проведения зимних маршрутных учетов случается…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp