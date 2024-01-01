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В Барнауле утром 1 января произошел пожар в многоэтажке на улице Попова

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В одной из квартир многоэтажного дома горели мебель и личные вещи. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе двое детей

В Барнауле утром 1 января произошел пожар в квартире одного из домов на улице Попова. Из горящей квартиры спасли травмированную женщину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю в своем Telegram-канале.

Пожар ликвидировали на площади 10 “квадратов” в квартире на третьем этаже десятиэтажного дома. К тушению пожара привлекли 15 человек личного состава и три единицы пожарной техники.

Отмечается, что также в Алтайском крае за сутки 31 декабря ликвидировали 15 пожаров, один из которых произошел в Барнауле. Кроме того, десять возгораний ликвидировали в жилом секторе.

Ранее сообщалось, что в Барнауле 24 декабря сгорел дом в частном секторе на Горе. Пожар возник в доме на улице Третьякова. Погибших в пришествии нет.

Взято отсюда

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