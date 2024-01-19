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В Барнауле утром 19 января грузовик смял ВАЗ на дороге

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В Барнауле утром 19 января грузовик смял ВАЗ на дороге

ДТП в Барнауле Фото: Инцидент Барнаул

Особенно сильно в аварии пострадал легковой автомобиль: его корпус, судя по кадрам из соцсетей, оказался практически полностью смят

19 января в 10.40 в Барнауле на пересечении улицы Кутузова и шоссе Ленточный бор произошло ДТП, сообщили в Госавтоинспекции по городу.

Предварительно, 56-летний водитель автомобиля ВАЗ 2105 выехал на встречку и столкнулся грузовиком “МАН” с прицепом.

В результате ДТП водитель и пассажир-женщина автомобиля ВАЗ получили травмы – их госпитализировали в больницу.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае с трассы слетел автомобиль скорой помощи.

Взято отсюда

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