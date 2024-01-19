В Барнауле утром 19 января грузовик смял ВАЗ на дороге

Фото: Инцидент Барнаул
Особенно сильно в аварии пострадал легковой автомобиль: его корпус, судя по кадрам из соцсетей, оказался практически полностью смят
19 января в 10.40 в Барнауле на пересечении улицы Кутузова и шоссе Ленточный бор произошло ДТП, сообщили в Госавтоинспекции по городу.
Предварительно, 56-летний водитель автомобиля ВАЗ 2105 выехал на встречку и столкнулся грузовиком “МАН” с прицепом.
В результате ДТП водитель и пассажир-женщина автомобиля ВАЗ получили травмы – их госпитализировали в больницу.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
Ранее сообщалось , что в Алтайском крае с трассы слетел автомобиль скорой помощи.
Взято отсюда.
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