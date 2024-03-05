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В Барнауле утром горел четырехквартирный дом на Хлебозаводской

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В алтайском МЧС отметили, что благодаря оперативной работе пожарных удалось не допустить перехода огня на соседние постройки

5 марта в Барнауле случился пожар на улице Хлебозаводской, 26, сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Пламя разгорелось в четырехквартирном одноэтажном доме. Огонь охватил крышу дымящейся постройки. Прибывшие пожарные эвакуировали один газовый баллон.

В настоящее время возгорание ликвидировали. В тушении огня приняли участие 27 человек личного состава и восемь автомобилей.

Всего площадь пожара составила порядка 120 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае из задымленного дома спасли пожилую женщину с двумя детьми. Очаг возгорания возник на чердаке, поэтому люди не сразу заметили пожар.

Взято отсюда

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