В алтайском МЧС отметили, что благодаря оперативной работе пожарных удалось не допустить перехода огня на соседние постройки

5 марта в Барнауле случился пожар на улице Хлебозаводской, 26, сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Пламя разгорелось в четырехквартирном одноэтажном доме. Огонь охватил крышу дымящейся постройки. Прибывшие пожарные эвакуировали один газовый баллон.

В настоящее время возгорание ликвидировали. В тушении огня приняли участие 27 человек личного состава и восемь автомобилей.

Всего площадь пожара составила порядка 120 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае из задымленного дома спасли пожилую женщину с двумя детьми. Очаг возгорания возник на чердаке, поэтому люди не сразу заметили пожар.

Взято отсюда