Автомобиль горел открытым огнем, и пламя успело серьезно повредить машину. Пожар ликвидировали приехавшие на место огнеборцы

Утром 16 января в Барнауле загорелась машина на улице Новгородской, сообщает “Инцидент Барнаул” в Telegram-канале.

Пламя охватило автомобиль, стоящий у автосервиса. Возгорание потушили прибывшие пожарные. Машина серьезно пострадала от огня.

Причины ЧП в настоящее время неизвестны.

Ранее стало известно, что в Барнауле 16 человек спасли из охваченной дымом девятиэтажки. Пожар ликвидировали на площади не более 2 “квадратов”. Очаг возгорания находился в электрощитовой.

Взято отсюда