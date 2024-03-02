Остановка общественного транспорта находится прямо рядом с домом, недалеко лес, а добраться до центра города всего пять минут

В Барнауле выставили на продажу квартиру-судию в двухэтажном доме на Змеиногорском тракте, 25, говорится в объявлении на “Авито”.

Кирпичный дом 1961 года постройки находится прямо напротив остановки “Телецентр”. Продавец сообщил, что с 1 января 2024 года он признан аварийным, однако в реестре аварийных домов его найти не удалось.

Площадь продаваемой студии насчитывает 16 кв. м. В помещении сделан ремонт, прописанных в жилье нет.

Стоит такая квартира 1,4 млн рублей, или 87,5 тысяч за “квадрат”.

Ранее в центре Барнаула за 16 млн рублей продавали стильный лофт с окнами в пол.

Взято отсюда