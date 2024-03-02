реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле за 1,4 млн рублей продают миниатюрную студию

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Остановка общественного транспорта находится прямо рядом с домом, недалеко лес, а добраться до центра города всего пять минут

В Барнауле выставили на продажу квартиру-судию в двухэтажном доме на Змеиногорском тракте, 25, говорится в объявлении на “Авито”.

Кирпичный дом 1961 года постройки находится прямо напротив остановки “Телецентр”. Продавец сообщил, что с 1 января 2024 года он признан аварийным, однако в реестре аварийных домов его найти не удалось.

Площадь продаваемой студии насчитывает 16 кв. м. В помещении сделан ремонт, прописанных в жилье нет.

Стоит такая квартира 1,4 млн рублей, или 87,5 тысяч за “квадрат”.

Ранее в центре Барнаула за 16 млн рублей продавали стильный лофт с окнами в пол.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Ми-ми лапки, «дамские угодники». 11 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Ми-ми лапки, «дамские угодники». 11 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Altapress.ru придумал, как провести эту неделю, чтобы не заскучать: посмотреть…

Узнать больше
Два непримечательных здания изменят до неузнаваемости в Барнауле

Два непримечательных здания изменят до неузнаваемости в Барнауле

На градостроительном совете в Барнауле показали возможное преображение двух зданий…

Узнать больше
Завершение строительства многоквартирного дома с участием дольщиков по улице Петра Сухова, 34 обсудили на выездном совещании

Завершение строительства многоквартирного дома с участием дольщиков по улице Петра Сухова, 34 обсудили на выездном совещании

Первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров провел выездное рабочее…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp