Как сообщает продавец, за квартиру выходит недорогая коммуналка за счет экономии на отоплении, а летом нет отключений горячей воды

В Барнауле пытаются продать трехкомнатную квартиру в кирпичном доме на улице Антона Петрова прямо напротив Александро-Невского собора, сообщается на сайте “Авито”.

Площадь квартиры насчитывает 64 кв. м. Продается она вместе с мебелью (кухня, шкафы и кровати) и всей встроенной техникой.

Желающему стать новым хозяином придется заплатить 10,2 млн рублей.

Ранее в Барнауле продавали солнечную четырехкомнатную хрущевку за 4,5 млн рублей.

Взято отсюда