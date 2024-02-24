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Ведущая праздников в Горняке

В Барнауле за 10,2 млн рублей продают теплую трешку напротив церкви

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Как сообщает продавец, за квартиру выходит недорогая коммуналка за счет экономии на отоплении, а летом нет отключений горячей воды

В Барнауле пытаются продать трехкомнатную квартиру в кирпичном доме на улице Антона Петрова прямо напротив Александро-Невского собора, сообщается на сайте “Авито”.

Площадь квартиры насчитывает 64 кв. м. Продается она вместе с мебелью (кухня, шкафы и кровати) и всей встроенной техникой.

Желающему стать новым хозяином придется заплатить 10,2 млн рублей.

Ранее в Барнауле продавали солнечную четырехкомнатную хрущевку за 4,5 млн рублей.

Взято отсюда

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