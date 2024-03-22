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Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле за 11 млн рублей продают BMW X7 в бронепленке и с электропорогами

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В объявлении отметили, что автомобиль выполнен в комплектации xDrive40i AT M Sport Pro. Летняя резина – на оригинальных дисках

В Барнауле серый BMW X7 с пробегом в 39 тысяч км продают за 11 млн рублей, сообщается в объявлении на drom.

Автомобиль выпущен в 2021 году и, по словам продавца, полностью покрыт бронепленкой. У машины бензиновый двигатель объемом в 3 литра и мощностью в 340 лошадиных сил, коробка-автомат и привод 4WD.

Все элементы салона, как указали в объявлении, также обклеены защитной пленкой. В авто установлены фаркоп и электропороги. Продавец отметил, что техосмотры авто проводили согласно регламенту.

Ранее стало известно, что премиальный Cadillac Escalade в пяти слоях керамики продают в Барнауле за 15 млн рублей. Машина развивает мощность до 420 “лошадей”.

Взято отсюда

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