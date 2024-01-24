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В Барнауле за 11 млн рублей продают Lexus в бронепленке и с полной шумоизоляцией

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По словам владельца, в машине установлены двойные стекла – с тонировкой и без, которые меняются посредством нажатия кнопки

В Барнауле черный Lexus LX450d 2019 года продают за 10,9 млн рублей. Объявление об этом опубликовали на сайте drom.

Передняя часть машины, бампер, капот, крылья, часть крыши и пороги обклеены бронепленкой. Помимо этого, на кузове пять слоев керамики. Керамика присутствует и в салоне авто.

Кроме того, в иномарке установлены доводчики дверей, полная шумоизоляция и сигнализация со спутником. Двигатель объемом в 4,5 литра работает на дизеле и развивает мощность до 272 “лошадей”. Пробег – 70 тысяч км.

“Состояние нового автомобиля, крашеных элементов, включая даже бампера, нет”, – рассказал продавец.

Ранее стало известно, что в Барнауле за 9 млн рублей продают Land Cruiser Prado в максимальной комплектации. Мощность иномарки составляет 249 лошадиных сил, а пробег – 21 тысячу км.

Взято отсюда

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