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Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле за 12,7 млн рублей продают стильную видовую квартиру в серых тонах

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На закрытой территории у дома есть две детских площадки, крытый бесплатный паркинг для жильцов, подземная парковка, также в ЖК работает консьерж

В Барнауле выставили на продажу эксклюзивную евродвушку с панорамным видом на город. Квартира находится в доме на проспекте Комсомольский, 45А, следует из объявления на “Авито”.

Площадь жилья насчитывает 65 кв. м. Ремонт сделан из дорогостоящих материалов. На кухне есть встроенная бытовая техника: холодильник, варочная панель, духовой шкаф, микроволновка, посудомоечная машина и вытяжка. Вся корпусная мебель выполнена по дизайнерскому проекту и остается в квартире.

Из гостиной открывается шикарный вид на город, также присутствует небольшая панорамная лоджия.

Стоит такой объект 12,7 млн рублей.

Ранее в Барнауле рядом с бором продавали квартиру с панно и колоннами за 18 млн рублей.

Взято отсюда

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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