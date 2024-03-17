На закрытой территории у дома есть две детских площадки, крытый бесплатный паркинг для жильцов, подземная парковка, также в ЖК работает консьерж

В Барнауле выставили на продажу эксклюзивную евродвушку с панорамным видом на город. Квартира находится в доме на проспекте Комсомольский, 45А, следует из объявления на “Авито”.

Площадь жилья насчитывает 65 кв. м. Ремонт сделан из дорогостоящих материалов. На кухне есть встроенная бытовая техника: холодильник, варочная панель, духовой шкаф, микроволновка, посудомоечная машина и вытяжка. Вся корпусная мебель выполнена по дизайнерскому проекту и остается в квартире.

Из гостиной открывается шикарный вид на город, также присутствует небольшая панорамная лоджия.

Стоит такой объект 12,7 млн рублей.

Ранее в Барнауле рядом с бором продавали квартиру с панно и колоннами за 18 млн рублей.

Взято отсюда