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В Барнауле за 12,8 млн рублей продают квартиру рядом с парком Ленина

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В шаговой доступности от дома находятся детский сад, магазины, пекарни, остановки, аптека, банк, фитнес, стоматология, ТЦ, школы, парк имени Ленина, Барнаульский зоопарк и многое другое

В Барнауле выставили на продажу квартиру в доме микрорайона “Невский”, говорится в объявлении на сайте “Авито”.

Квартира площадью 93,5 кв. м находится на пятом этаже в кирпичном доме. Жилье состоит из трех изолированных комнат и отдельной кухни, также есть большая лоджия.

“Во время выполнения ремонтных работ использовали высококачественные материалы. На полу паркет”, – описывает продавец.

Новому хозяину остается встроенный кухонный гарнитур, варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, световые приборы в квартире и мебель на лоджии.

Стоит такое жилье 12,8 млн рублей.

Ранее в Барнауле за 18 млн рублей продавали пентхаус в стиле total white.

Взято отсюда

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