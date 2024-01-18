В объявлении отметили, что квартиру обустраивали по проекту дизайнeрa Евгeнии Лукьянчиковой. Будущие владельцы могут оставить себе ту мебель, что им понравится

В Барнауле двухкомнатную квартиру на улице 280-летия Барнаула продают за 12 млн рублей, следует из объявления на сайте avito.

В квартире четыре окна, которые выходят на три стороны. При этом из каждого, по словам собственника, открывается красивый вид на город. Расположение окон также позволяет жильцам наблюдать как рассветы, так и закаты.

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