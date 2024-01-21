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В Барнауле за 13 млн рублей продают эксклюзивную квартиру рядом с мэрией

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В доме есть собственная газовая котельная, подземная двухуровневая парковка с лифтом, а также спортивная площадка. Рядом находится небольшой сквер

В Барнауле выставили на продажу квартиру в ЖК “Собрание” на улице Гоголя, 46А, рядом с администрацией города, говорится в объявлении на “Авито”.

Площадь “евродвушки” насчитывает 85 кв. м. Квартира находится на финальной стадии ремонта, отделочные работы готовы на 80% в соответствии с дизайн-проектом.

“Материалы использовались исключительно импортные, в отличном качестве. Потолочная вентиляция (очень дорогое удовольствие), качественная электрика, и все отделочные материалы выполнены на высшем уровне. Затрат в квартире уже на сумму более 7 млн”, – пишет продавец.

Стоит такое жилье 13 млн рублей. Уже закуплен ряд материалов, мебели и сантехники, входная дверь, межкомнатные двери и так далее.

Ранее в Барнауле продавали двухкомнатную квартиру площадью 47 “квадратов” с интерьером в стиле барокко.

Взято отсюда

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