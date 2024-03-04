По словам владельца, все окна в квартире кашированные, на кухне установлены каменные подоконники, а в санузлах каменные раковины

В Барнауле просторную четырехкомнатную квартиру на улице Взлетной продают за 14,5 млн рублей, сообщается в объявлении на avito.

На площади в 100 “квадратов” расположены три комнаты с гардеробными, совмещенная с гостиной кухня, ванная с туалетом и беде, а также санузел с душевой кабиной. Помимо этого в квартире есть две утепленные лоджии, в одной из которых обустроен кабинет.

Взято отсюда