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В Барнауле за 15,5 млн рублей продают BMW X7 в американской пленке

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В объявлении указали, что иномаркой владел один собственник. Машину, по словам продавца, приобрели в Казахстане в салоне BMW

В Барнауле черный BMW X7 первого поколения продают за 15,5 млн рублей, говорится в объявлении на drom.

Автомобиль собран в 2022 году. За это время он проехал 11,1 тысячи км. В машине установлены бензиновый двигатель объемом в 3 литра, привод 4WD и коробка-автомат.

Под капотом у авто 340 “лошадей”. По словам продавца, у иномарки нет никаких повреждений. Автомобиль весь покрыт американской пленкой.

“Все исправно, автомобиль как новый. Спорт-пакет”, – добавили в объявлении.

Ранее стало известно, что в Барнауле за 5 млн рублей продают Lexus NX300 в редкой комплектации. Продавец отметил, что авто покрыто керамикой, раз в год покрытие обновляли.

Взято отсюда

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