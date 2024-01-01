Квартира полностью меблирована и оснащена техникой. Так, в гостиной есть большой диван размером 2,6 метров, а в спальне кровать с изголовьем до потолка

В центре Барнаула продают евротрешку с дизайнерским ремонтом в новом доме за 16 млн рублей. Окна квартиры выходят на восточную и западную стороны, и в ней видны рассвет и закат. Объявление опубликовано на Avito.

Площадь квартиры составляет 70 “квадратов”. Из больших окон открывается вид на весь центр города и нагорный парк. Также в квартире есть лоджия.

В евротрешке есть два санузла, отдельная постирочная с местами хранения, гардероб. На кухне размещены каменная столешница, встроенная техника и островная вытяжка.

По всему периметру квартиры размещены встроенные подсветки, в том числе кассетные светильники, бра и другое. Пол сделан из кварцвиниловой плитки.

Кроме того, в здании есть подземный паркинг, а рядом – большая закрытая детская площадка. Территория комплекса закрыта, и охрана есть в каждом подъезде.

Ранее сообщалось, что в центре Барнаула за 37 млн рублей продают четырехкомнатную квартиру с дизайнeрcким peмoнтoм.Так, в ней есть теплый пол, панорамные окна, лоджия и гардеробная, а окна выходят на солнечную сторону – во двор и на улицу.

Взято отсюда