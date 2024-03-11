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Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле за 17 млн рублей продают Mercedes-Benz в бронепленке и с панорамной крышей

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Всего в автомобиль, по словам продавца, вложили 1,5 млн рублей. Бонусом к авто идет комплект летних оригинальных колес с датчиками

В Барнауле черный Mercedes-Benz S-Class в комплектации S450 4MATIC AMG Line L продают за 16,9 млн рублей, сообщается в объявлении на drom.

Автомобиль 2021 года выпуска, и, по словам продавца, был куплен у дилера. Под капотом у машины 367 “лошадей”. Пробег равен 8,2 тысячам км.

Иномарка оснащена бензиновым двигателем объемом в 3 литра, приводом 4WD, коробкой-автоматом и подруливающей задней осью.

Весь кузов, как отметили в объявлении, оклеен дорогой американской бронепленкой LEGEND PPF, на детали салона также нанесена пленка Llumar.

Ранее стало известно, что в Барнауле за 15,5 млн рублей продают BMW X7 в американской пленке. У автомобиля мощность 340 лошадиных сил и пробег в 11,1 тысячи км.

Взято отсюда

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