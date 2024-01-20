У автомобиля бензиновый двигатель объемом 2,5 литра и мощностью 181 лошадиная сила. Коробка передач – автомат, руль-левый

В Барнауле продают автомобиль Toyota Camry 2018 года выпуска за 3,3 млн рублей. Объявление размещено на сайте Drom.

По словам собственника, автомобиль находится в идеальном техническом и косметическом состоянии. Кузов покрыт керамикой.

“Очень красивый глубокий тёмно-синий цвет “Чёрный бриллиант. Максимальная комплектация Luxe Safety, со всевозможными датчиками столкновения, приближения, подогревами, вентиляциями и т.д.”, – говорится в описании.

Как уверяет владелец, машина в холодное время находится в гараже.

Ранее стало известно, что в Барнауле за 6 млн рублей продают синий Mercedes с мощностью в 333 “лошади”. По словам владельца, машина находится в отличном состоянии и “заряжена на успех”.

Взято отсюда